Аршавин: Бабич в этой игре «Спартака» мне не понравился, но он выглядит сильнее Джикии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о центральных защитниках «Спартака» после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:4).

«Бабич в этой игре мне не понравился, четвёртый гол он «привёз». Но он выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.

27-летний Бабич подписал контракт с красно-белыми на три года. Московский клуб заплатил за трансфер сербского защитника около € 5 млн, а зарплата Бабича в «Спартаке» составляет € 1,5 млн в год. В прошлом сезоне защитник сыграл 34 матча за «Альмерию» в чемпионате Испании, отметившись в них тремя забитыми мячами. Серб успел провести одну встречу за испанский клуб и в новом розыгрыше Примеры.