«Атлетико М» — «Кадис»: гости открыли счёт

В матче 8-го тура испанской Ла Лиги встречаются мадридский «Атлетико» и «Кадис». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 12-й минуте Сальдуа врезался в Рикельме на фланге, что помогло «Кадису» перехватить мяч. Алькарас побежал вперёд и покатил на Кристофера Рамоса, тот оценил ситуацию и выполнил отличную передачу низом к дальней штанге по очень неудобной для защиты «Атлетико» траектории — и Лукас Пирес выскочил на этот мяч, переправив его в сетку.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
В прошлом сезоне «Кадис» в первом круге на своём поле выиграл со счётом 3:2, а во втором круге «Атлетико М» выиграл дома (5:1).
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