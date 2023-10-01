Губернатор Самарской области — об игре со «Спартаком»: это историческая победа

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу футбольного клуба «Крылья Советов» над московским «Спартаком» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 4:0.

«Для «Крыльев Советов» это, безусловно, историческая победа, которую, я уверен, мы будем вспоминать. Я говорил раньше, что у «Крыльев» нет потолка, потому что они «Крылья», наша команда способна побеждать любого соперника. Очень рад, что сегодня было много болельщиков, которые гнали команду вперёд, и она подтвердила свой класс, ведь перед этим матчем много было разговоров о том, что «Крылья» на втором месте, может быть, это стечение обстоятельств, сегодня, мне кажется, все вопросы сняты», — цитирует Азарова ТАСС.

После десяти туров «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 21 очко.