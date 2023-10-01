Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области — об игре со «Спартаком»: это историческая победа

Губернатор Самарской области — об игре со «Спартаком»: это историческая победа
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу футбольного клуба «Крылья Советов» над московским «Спартаком» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 4:0.

«Для «Крыльев Советов» это, безусловно, историческая победа, которую, я уверен, мы будем вспоминать. Я говорил раньше, что у «Крыльев» нет потолка, потому что они «Крылья», наша команда способна побеждать любого соперника. Очень рад, что сегодня было много болельщиков, которые гнали команду вперёд, и она подтвердила свой класс, ведь перед этим матчем много было разговоров о том, что «Крылья» на втором месте, может быть, это стечение обстоятельств, сегодня, мне кажется, все вопросы сняты», — цитирует Азарова ТАСС.

После десяти туров «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android