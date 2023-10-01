ПАОК Оздоева упустил победу на последних минутах

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Сегодня, 1 октября, афинский «Панатинаикос» сыграл вничью с ПАОКом из Салоников в домашнем матче 7-го тура греческой Суперлиги. Матч проходил на «Апостолос Николаидис» в Афинах. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл игрок гостевой команды Брендон на 19-й минуте.

Вскоре на 32-й минуте Себастьян Паласиос сделал счёт на табло равным.

После перерыва на 58-й минуте Андрия Живкович снова вывел гостей вперёд.

На последней, 96-й минуте нападающий афинян Александр Еремеефф сравнял счёт и принёс своей команде одно очко.

Напомним, за ПАОК выступает Магомед Оздоев, который появился на поле на 61-й минуте и не смог помочь команде удержать победу.

На данный момент ПАОК после семи сыгранных матчей в греческой Суперлиге располагается на второй строчке с 14 очками. А «Панатинаикос» после шести сыгранных матчей находится на третьем месте с 13 очками.