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Салихова: костяк в «Спартаке» должен быть русским

Салихова: костяк в «Спартаке» должен быть русским
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о матче 10-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:4).

«Уходя из «Спартака», я лично говорила Александру Матыцыну продолжать делать проект с Павлом Андреевым. Костяк в «Спартаке» должен быть русским. Они не захотели приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь парни из «Крыльев» катком прошлись по трансферной кампании Малышева и Эшуорта. Ещё раз говорю: браво, Игорь Осинькин!» — приводит слова Салиховой Metaratings.

Подопечные Игоря Осинькина занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. «Спартак» идёт пятым с 16 очками. Единоличным лидером остаётся «Краснодар», у которого 24 очка.

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