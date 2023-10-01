Игрок «Локомотива» Рыбчинский вспомнил самый яркий момент в карьере

Игрок московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский вспомнил самый эмоциональный момент в своей карьере.

«Самый яркий и эмоциональный момент карьеры? Пожалуй, когда мы завоевали Кубок. Тогда обыграли в финале «Крылья Советов», 3:1. Мы ведь первую часть того сезона провели не очень, а во второй половине выиграли 10 или 11 матчей подряд! И победный финал — наверное, это пока и был самый яркий момент.

Ещё вспоминается мой гол «Уралу» на последних минутах. Тогда мы боролись со «Спартаком» за медали, уже думали, что у нас серебро, но в итоге получилось третье место. Но всё равно попали в еврокубки, поэтому было здорово», — рассказал Рыбчинский в интервью пресс-службе клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в девяти матчах за «Локомотив» во всех турнирах.