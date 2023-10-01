Шавло: болельщики «Спартака» могут не прийти на матч с ЦСКА после разгрома от «Крыльев»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о возможных последствиях разгромного поражения красно-белых в матче 10-го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4).

«Игроки должны понимать, что за «Спартаком» стоит огромная армия болельщиков. И такие игры вызывают негативные мнения у болельщиков. Не знаю, с ЦСКА соберётся ли народ. После такой игры», – приводит слова Шавло «Матч ТВ».

Матч с армейцами состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена».

После десяти матчей текущего сезона «Спартак» идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. А подопечные Игоря Осинькина занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. Единоличным лидером остаётся «Краснодар», у которого 24 очка.