В «Ливерпуле» сделали заявление о ситуации с VAR в матче с «Тоттенхэмом»

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» опубликовал официальное заявление об инциденте с системой VAR в матче 7-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль» принял к сведению, что PGMOL признала свои ошибки вчера вечером. Понятно, что верного применения правил игры не произошло, в результате чего была поставлена под сомнения спортивная честность.

Мы понимаем, что существует давление, при котором работают официальные лица матча, но предполагается, что благодаря внедрению VAR это давление должно снижаться, а не усугубляться. Поэтому нас не устраивает, что не было предоставлено достаточно времени для принятия правильного решения и что не было никакого последующего вмешательства.

То, что такие недостатки уже были отнесены к категории «значимых человеческих ошибок», также неприемлемо. Любые результаты должны быть установлены только путём анализа и при полной прозрачности.

Это жизненно важно для надёжности системы принятия решений в будущем, поскольку относится ко всем клубам, а полученная информация используется для улучшения процессов, чтобы гарантировать, что подобная ситуация не повторится», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Напомним, в минувшем матче 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» играл с «Ливерпулем», судья матча не засчитал чистый гол игрока «красных» Луиса Диаса. Система VAR должна была помочь с его определением, но она не смогла вмешаться.