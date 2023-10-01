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«Факел» опубликовал освобождение от работы для фанатов на игру Кубка России с ЦСКА

«Факел» опубликовал освобождение от работы для фанатов на игру Кубка России с ЦСКА
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Воронежский «Факел» нашёл оригинальный способ привлечь болельщиков на стадион в рабочий день. В среду, 4 октября, команда Сергея Ташуева примет ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.

«Знаем, что обратившийся к вам с этим письмом сотрудник — наш преданный болельщик, поддерживающий «Факел» что называется «и в стужу, и в зной». В связи с этим просим вас отпустить его с работы на «Центральный стадион профсоюзов». Наша команда нуждается в горячей поддержке. Надеемся на понимание и, конечно, ждём на стадионе и вас. На наших матчах рады всем», — говорится в заявлении, которое подписали главный тренер Сергей Ташуев и капитан Ираклий Квеквескири.

Матч «Факел» — ЦСКА пройдёт на арене «Центральный стадион профсоюзов». Начало — в 14:30 мск.

Фотография доступна в телеграм-канале «Факела».

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