Гол Лукаку помог «Роме» одержать победу над «Фрозиноне»

В воскресенье, 1 октября, состоялся матч 7-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Фрозиноне». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Римляне одержали победу со счётом 2:0.

Счёт на 22-й минуте открыл бельгийский форвард хозяев Ромелу Лукаку. Во втором тайме игроки «Ромы» смогли увеличить своё преимущество до двух мячей. Отличился капитан команды полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Стоит отметить, что в обоих голах ассистентом выступил аргентинец Пауло Дибала.

После этой победы в активе «Ромы» стало восемь очков. Команда поднялась на 12-ю строчку чемпионата. «Фрозиноне» остался с девятью очками и располагается на 10-м месте в турнирной таблице.