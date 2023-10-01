Гол Лукаку помог «Роме» одержать победу над «Фрозиноне»
Поделиться
В воскресенье, 1 октября, состоялся матч 7-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Фрозиноне». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Римляне одержали победу со счётом 2:0.
Счёт на 22-й минуте открыл бельгийский форвард хозяев Ромелу Лукаку. Во втором тайме игроки «Ромы» смогли увеличить своё преимущество до двух мячей. Отличился капитан команды полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Стоит отметить, что в обоих голах ассистентом выступил аргентинец Пауло Дибала.
После этой победы в активе «Ромы» стало восемь очков. Команда поднялась на 12-ю строчку чемпионата. «Фрозиноне» остался с девятью очками и располагается на 10-м месте в турнирной таблице.
Комментарии
- 2 октября 2023
-
00:18
-
00:02
-
00:01
- 1 октября 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:44
-
23:43
-
23:43
-
23:32
-
23:27
-
23:26
-
23:16
-
23:16
-
23:12
-
23:09
-
23:03
-
22:55
-
22:49
-
22:49
-
22:48
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:29
-
22:19
-
22:17
-
22:06
-
22:00
-
21:51
-
21:49
-
21:38
-
21:33
-
21:25
-
21:20
Партнерский контент