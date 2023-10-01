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В иранском отеле, где останавливался Роналду, установили его статую

В иранском отеле, где останавливался Роналду, установили его статую
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В иранском отеле «Эспинас Пэлас» установили статую португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в полный рост, сообщает Goal.

38-летний Роналду прибыл в Тегеран 18 сентября в составе «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) с местным клубом «Персеполис» (2:0).

В тот день толпа иранских футбольных болельщиков ворвалась в отель в Тегеране в надежде увидеть Роналду. Несколько десятков болельщиков собрались у отеля, где остановился футболист, а затем прорвались в холл гостиницы, где начали скандировать имя португальца.

На данный момент «Аль-Наср» в Про-Лиге Саудовской Аравии после восьми матчей располагается на четвёртой строчке с 18 очками. Лидером чемпионата является «Аль-Хиляль», у которого 20 очков.

Полная трансляция матча Про-лиги Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko.

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