Шавло: «Спартак» развалился после замены Промеса. Других лидеров у команды просто нет

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о поражении красно-белых в матче 10-го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4).

«Что думаю об игре? Очень больно. На саботаж похоже. Так играть нельзя. В первом тайме владели мячом, но моментов не было. А во втором вообще развалились. Четвёртый гол — катастрофа.

Замена Промеса на 60‑й минуте? Честно, уже давно не понимаю, как выставляется состав, как делаются замены. Сложно что‑то предвидеть в случае с Абаскалем. У него свой взгляд. Те же наши игроки Литвинов, Пруцев чем хуже Мартинса, который ничего сегодня не показал? Бегал где‑то, с его зоны два гола забили. Вопросов много. Ну, это у меня, а у Абаскаля своё видение.

Можно ли выбраться из такого состояния апатии? Бывали случаи, когда команды крупно проигрывали… Надо смотреть, как отреагируют игроки, команда.

«Спартак» развалился после замены Промеса. Он стержень команды, может завести партнёров, потребовать от них. Других лидеров у «Спартака» просто нет, которые могут цыкнуть, заставить», — приводит слова Шавло «Матч ТВ».