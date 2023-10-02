Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шавло: «Спартак» развалился после замены Промеса. Других лидеров у команды просто нет

Шавло: «Спартак» развалился после замены Промеса. Других лидеров у команды просто нет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о поражении красно-белых в матче 10-го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4).

«Что думаю об игре? Очень больно. На саботаж похоже. Так играть нельзя. В первом тайме владели мячом, но моментов не было. А во втором вообще развалились. Четвёртый гол — катастрофа.

Замена Промеса на 60‑й минуте? Честно, уже давно не понимаю, как выставляется состав, как делаются замены. Сложно что‑то предвидеть в случае с Абаскалем. У него свой взгляд. Те же наши игроки Литвинов, Пруцев чем хуже Мартинса, который ничего сегодня не показал? Бегал где‑то, с его зоны два гола забили. Вопросов много. Ну, это у меня, а у Абаскаля своё видение.

Можно ли выбраться из такого состояния апатии? Бывали случаи, когда команды крупно проигрывали… Надо смотреть, как отреагируют игроки, команда.

«Спартак» развалился после замены Промеса. Он стержень команды, может завести партнёров, потребовать от них. Других лидеров у «Спартака» просто нет, которые могут цыкнуть, заставить», — приводит слова Шавло «Матч ТВ».

Материалы по теме
Форвард «Спартака» Промес не забивает в семи матчах РПЛ подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android