Джеррард: настанет время, когда чемпионат Саудовской Аравии будет конкурировать с АПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард высказался о силе национального чемпионата в Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия – прекрасная страна, и люди в ней замечательные. Настанет время, когда этот чемпионат будет конкурировать с английской Премьер-лигой, и весь мир теперь знает, что саудовская лига собирается конкурировать с лигами других стран», – приводит слова Джеррарда Saudi World Football.

Тренерскую карьеру бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард начал в 2017 году в молодёжной системе мерсисайдского клуба. В 2019 году английский специалист возглавил «Рейнджерс», а через три года пришёл в «Астон Виллу», в которой проработал менее года — в октябре 2022-го Джеррард был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. В июле 2023 года тренер возглавил саудовский «Аль-Иттифак».

Полная трансляция матча Про-лиги Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko.