Цены на абонементы на «Интер Майами» в 2024 году взлетели после прихода Месси

Приход в «Интер Майами» футболиста Лионеля Месси вызвал значительный всплеск популярности клуба и цен на абонементы на сезон 2024 года, сообщает Marca.

Самый дешёвый билет на стадион «Интер Майами», который стоил $ 25, теперь взлетел до $ 280. Этот всплеск отражает огромный спрос на наблюдение за игрой Месси. Заявки на абонементы выросли на ошеломляющие 1215%.

Цены на абонементы на различные секции осуществили повышения. Например, абонемент, который стоил $ 3,6 тыс., теперь будет стоить $ 7,65 тыс. в 2024 году — это примерно $ 450 за игру.

Самые эксклюзивные участки в первом ряду на восточной стороне стоят $ 13 тыс. и включают доступ к зоне VIP. Между тем на западной стороне есть более дорогие места, которые стоят почти $ 46 тыс. за сезон с доступом к еде и напиткам.