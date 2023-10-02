Хави назвал самых сложных соперников для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, кто является самым сложным соперником для каталонского клуба.

«Самый сложный соперник? Против «Реала» всегда сложно. И с «Баварией» тоже», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2023 года. Хави привёл каталонский клуб к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны.

После восьми туров нынешнего сезона чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 20 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на одно очко.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Гранадой». Матч состоится 8 октября, начало – 22:00 мск.

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