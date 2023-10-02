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УЕФА намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть с юношеской командой России

УЕФА намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть с юношеской командой России
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УЕФА намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть с юношеской командой России на международных турнирах.

Как сообщает Sky Sports, в организации считают решение стран бойкотировать игры непоследовательным.

Напомним, 26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. После данного решения футбольной организации уже десять стран объявили, что будут бойкотировать матчи со сборными России.

Взрослые российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА в конце февраля 2022 года.

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