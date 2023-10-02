Губерниев: думаю, у Абаскаля в «Спартаке» один матч в запасе, а возможно, и его нет

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче десятого тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:4).

«Самару можно только поздравить. Меньше чем полгода назад команда стояла навылет. Сейчас по делу разобрала Спартак! У «Спартака» тренер, мне кажется, совсем не понимает, куда двигаться дальше…… Трансферы весьма странные. Набрали с десяток фланговых полузащитников на две позиции. При этом в центре защиты играет Дуарте. В воротах Максименко. Гол-два в каждой игре может спокойно привезти… В нападении Соболев вообще один. С ЦСКА кого туда ставить?! Не Мелешина же! Во что команда играет — тоже не понятно. Думаю, у Абаскаля — один матч в запасе. Как раз с ЦСКА. А, возможно, и его нет…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В следующем туре «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится 8 октября.