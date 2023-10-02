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Стало известно, когда Лионель Месси сможет вернуться на поле

Стало известно, когда Лионель Месси сможет вернуться на поле
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси восстанавливается от повреждения.

Как сообщает журналист Гастон Эдуль в соцсетях, главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино не сможет рассчитывать на Месси в предстоящей игре с «Чикаго Файр», которая состоится 5 октября. Ожидается, что аргентинский футболист выйдет на поле 8 октября в матче с «Цинциннати».

Напомним, из-за повреждения Месси пропустил три матча подряд. В последний раз он выходил на поле 21 сентября.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в 2023 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

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