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Моуринью: люди не могут обвинить меня в том, что я не помогаю Лукаку забивать голы

Моуринью: люди не могут обвинить меня в том, что я не помогаю Лукаку забивать голы
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре нападающего Ромелу Лукаку после победы команды в матче седьмого тура чемпионата Италии с «Фрозиноне» (2:0). В этой встрече Лукаку забил один гол.

«По крайней мере, теперь люди не могут обвинить меня в том, что я не помогаю Лукаку забивать голы… он может забивать голы не только здесь, в «Роме», но также и в «Манчестер Юнайтед» или «Интере». Я не из тех, кто разрушает качество игрока», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Лукаку перешёл в «Рому» в 2023 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола.

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