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Романо: «Барселона» установила отступные в € 1 млрд в новом контракте 16-летнего Ямала

«Барселона» близка к продлению соглашения с 16-летним вингером сине-гранатовых Ламином Ямалом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, «Барселона» объявит о подписании контракта с Ямалем 2 октября. Отступные по контракту футболиста составят € 1 млрд.

Ямал провёл первый матч за «Барселону» в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории испанской Примеры.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямал принял участие в восьми матчах сине-гранатовых, в которых отметился двумя результативными передачами.

После восьми туров «Барселона» набрала 20 очков и на текущий момент находится на второй строчке турнирной таблицы.

«Барселона» переиграла «Севилью» благодаря автоголу Рамоса:

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