Лукаку высказался о взаимоотношениях с Моуринью в «Роме»

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку высказался о взаимоотношениях с главным тренером клуба Жозе Моуринью.

«Да, у нас крепкое взаимопонимание, тренер меня очень хорошо знает. Я должен отдать себя в распоряжение «Ромы», а также хочу поблагодарить своих товарищей по команде за то, что они помогли мне с первого дня. Команда – это самое главное. Мы находимся в сложной ситуации, мы все это знаем, и нам необходимо совершенствоваться как на тренировках, так и в игровых ситуациях. Я полностью сосредоточен на том, чтобы забить или сделать передачу. Связь с моими товарищами по команде становится крепче с каждым днём», — приводит слова Лукаку Football Italia.

Напомним, Лукаку отличился в матче седьмого тура чемпионата Италии с «Фрозиноне» (2:0).

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