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«Спартак» обратился к болельщикам после разгромного поражения в матче с «Крыльями Советов»

«Спартак» обратился к болельщикам после разгромного поражения в матче с «Крыльями Советов»
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«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку поле разгромного поражения в матче десятого тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

«Большое спасибо всем болельщикам «Спартака», кто сегодня пришел поддержать команду на стадион в Самаре», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

После десяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Крылья Советов», в свою очередь, находятся на втором месте, набрав 21 очков.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится 8 октября, начало – 19:00 мск.

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