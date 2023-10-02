«Вся страна меня ненавидела». Бекхэм – о своём удалении в матче с Аргентиной на ЧМ-98

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал, с чем столкнулся после удаления в матче со сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 1998 года. Бекхэм был удалён на 47-й минуте матча 1/8 финала после фола на Диего Симеоне. Тогда основное время матча завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы и прошли в следующий раунд турнира.

«То, через что я прошел, было таким экстремальным. Вся страна ненавидела меня. Это изменило мою жизнь. Я чувствовал себя очень уязвимым и одиноким. Куда бы я ни пошёл, я каждый божий день сталкивался с оскорблениями. Люди смотрят на тебя определённым образом, плюют в тебя, оскорбляют тебя, подходят к твоему лицу и говорят кое-что из того, что они говорили. Это было трудно», — приводит слова Бекхэма talkSPORT.

Бекхэм выступал за национальную команду Англии с 1996 по 2009 год. За это время он провёл 115 матчей, в которых записал в свой актив 17 голов.

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