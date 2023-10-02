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Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Роме»

Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Роме»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал своё будущее в итальянском клубе.

«Моё будущее? Нечего о нём говорить. Моё будущее — контракт до 30 июня, отношусь к этому с полной серьёзностью», — приводит слова Моуринью сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее стало известно, что 60-летний португальский специалист проводит худший старт сезона в своей тренерской карьере.

Жозе Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. В сезоне-2021/2022 португальский специалист выиграл с римской командой Лигу конференций. Контракт известного наставника с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне «Рома» набрала восемь очков в семи матчах, клуб занимает 12-е место в итальянской Серии А.

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