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Хосеп Гвардиола отреагировал на два поражения «Манчестер Сити» подряд

Хосеп Гвардиола отреагировал на два поражения «Манчестер Сити» подряд
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о двух поражениях его команды подряд.

«Такое происходит – иногда мы проигрываем матчи в течение сезона. Я бы сказал, что мы проигрываем не так часто, но это происходит, так что сейчас мы просто оправимся от этого, тщательно проанализируем произошедшее. Кроме того, скоро вернутся отсутствовавшие игроки», – сказал Гвардиола на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал BeanymanSports.

Напомним, команда Гвардиолы проиграла «Ньюкаслу» в матче Кубка английской лиги со счётом 0:1, а после уступила и «Вулверхэмптону» в АПЛ (1:2).

«Манчестер Сити» располагается на первой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги (АПЛ), в активе команды Хосепа Гвардиолы 18 очков по итогам семи туров. В следующем матче АПЛ команда из Манчестера сыграет с лондонским «Арсеналом», встреча состоится 8 октября.

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