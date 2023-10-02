Тьерри ​Анри прокомментировал низкий рейтинг Криштиану Роналду в EA Sports FC 24

Главный тренер молодёжной сборной Франции U21 Тьерри Анри оценил показатели португальского нападающего Криштиану Роналду в компьютерной игре EA Sports FC 24.

«Удар на 88, пасы на 75, дриблинг на 80… Разве такое возможно? Это невозможно, им не может быть Криштиану Роналду. Ужасно», — приводит слова Анри ITASportPress.

Общий рейтинг Криштиану Роналду в компьютерной игре — 86. Все игроки оцениваются по 100-балльной шкале.

EA Sports FC 24 — новая часть культовой серии FIFA, которую Electronic Arts отныне будет развивать самостоятельно, без участия международной федерации футбола. Разработчикам удалось сохранить все лицензии на футболистов, чемпионаты, стадионы и формы, потеряв лишь знаменитое название.