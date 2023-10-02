Диего Симеоне прокомментировал камбэк «Атлетико» в матче с «Кадисом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Кадисом» в матче 8-го тура чемпионата Испании.

«Мы начали игру очень хорошо, в первые десять минут у нас были шансы забить два гола. Мы видели, что наша команда действует хорошо, но также и то, что соперник может создать опасность в контратаке, как это произошло в первом голе.

Во втором тайме они воспользовались преимуществом на втором этаже, а мы не защищались как надо. Нервничать не пришлось, потому что игра была рассчитана на то, что произошло. Команда играла, чтобы одержать победу над соперником, который очень хорошо сопротивляется», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» обыграл «Кадис» со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2. На данный момент мадридский клуб после семи матчей в Ла Лиге располагается на четвёртой строчке с 16 очками. «Кадис» после восьми сыгранных матчей находится на 10-м месте с девятью очками.