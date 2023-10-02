Спортивный директор «Оренбурга» высказался о победе команды в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил победу команды в матче с петербургским «Зенитом» (3:1).

«Обыграть такой мощный клуб, как «Зенит», всегда приятно, а поскольку это первая наша победа над ним, её можно назвать исторической. Клуб, город, области – все жители в восторге! Молодцы футболисты, что от первой до последней минуты отыграли на максимуме своих возможностей и добились успеха.

Теперь нам надо научиться побеждать команды, равные нам по классу. А то побеждаем топов, победили в этом сезоне «Локомотив», «Зенит», а между матчами с ними проиграли «Пари НН», – приводят слова Андреева «Известия».

На данный момент оренбуржцы занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Зенит» располагается на четвёртом месте с 17 очками.