Экс-наставник «Барселоны» Вальверде рассказал, сложно ли работать с Месси в одном клубе

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о совместной работе с аргентинским нападающим Лионелем Месси в каталонском клубе.

«Вы видели, как он играет, да? Ну что я тебе скажу такого, чего ты не знаешь? Сложно ли с ним работать? Нет. В конце концов, когда ты идёшь в такой клуб ты, понимаешь с кем будешь работать. Это правда, что нужно учитывать, кто есть кто. Месси – игрок, который даст вам всё. Пришлось ли мне адаптироваться к Месси? Не только Месси, но и к «Барселоне». Да, приходится приспосабливаться к тому, куда ты идёшь. Вам также придётся адаптироваться к «Атлетику», или «Валенсии». Но ни один тренер не стоит выше клуба, и уж тем более в «Барселоне», — приводит слова Вальверде Relevo

Вальверде возглавлял «Барселону» с 2017 по 2020 год.

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