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Жозе Моуринью — о матче с «Фрозиноне»: мы играли как единая команда

Жозе Моуринью — о матче с «Фрозиноне»: мы играли как единая команда
ФК «Рома»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о матче с «Фрозиноне» (2:0) в седьмом туре чемпионата Италии.

«В первом тайме мы позволили им создать пару хороших моментов, играя с задней линией, в которую входили полузащитник и парень, перешедший к нам всего несколько месяцев назад. Но мы оставались плотной командой, фланговые защитники проделали большую работу в обороне, а Бове и Паредес тоже выложились по полной — они атакующие игроки, но помогали, когда у нас не было мяча.

Мы держали хорошую форму. Мы играли как единая команда, и это то, что я всегда хочу видеть в игре с соперником, который совсем не похож на команду Серии В. Это отличная команда, очень хорошо организованная, с качественными игроками. Я был впечатлен, когда анализировал их игру, и был впечатлен сегодня», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

После седьмого тура Серии А «Рома» занимает 12 место с 8 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (18 очков).

Италия - Серия А . 7-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 Лукаку – 21'     2:0 Пеллегрини – 83'    
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