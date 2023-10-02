Аллегри о матче с «Аталантой»: мы заработали хорошее очко, ребята были солидны

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Аталантой» (0:0) в седьмом туре чемпионата Италии.

Мы заработали хорошее очко, ребята были солидны, они хорошо играли в течение первого часа. Мы знали, что будет нелегко, «Аталанта» оказала на нас большое давление. Мы рисковали в концовке, нам нужно быть осторожнее, но это часть нашего роста. Мы не проиграли, мы набрали очки и не пропустили ни одного гола.

Теперь будем думать о дерби, которое тоже очень важно для сохранения позиции в турнирной таблице. Мы могли бы быть спокойнее в первом тайме, когда мяч был у нас в ногах, но ребята молодцы, нам не хватило немного уверенности в своих силах, чтобы идти на ворота. Нам нужно думать об игре, у нас сложный матч в субботу, несмотря на то, что у нас нет кубковых игр в середине недели; как я уже сказал, мы должны оставаться в четверке лидеров, и то, что мы сегодня не проиграли, хорошо для нашего морального духа», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

После семи туров Серии А «Ювентус» занимает четвертое место с 14 очками. «Аталанта» расположилась на пятой строчке (13 очков).