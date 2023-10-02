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Диего Симеоне о матче с «Кадисом»: команда забила три великолепных гола

Диего Симеоне о матче с «Кадисом»: команда забила три великолепных гола
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Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне высказался о матче с «Кадисом» (3:2) в восьмом туре чемпионата Испании. «Матрасники» отыгрались с 0:2.

«Мы начали матч очень хорошо, в первые 10 минут могли повести 2:0, но соперник опасно контратаковал – таким и получился первый пропущенный гол. В случае со вторым голом мы неудачно сыграли в верховой борьбе и оборонялись не лучшим образом. Счет стал 0:2, но поводов для беспокойства не было, поскольку игра шла под нашу диктовку.

В перерыве мы говорили о том, что нужно продолжать атаковать и играть ближе к штрафной соперника. Мы забили великолепный третий гол, соперник в целом был очень хорош», — приводит слова Семионе Marca.

После восьми туров Ла Лиги «Атлетико» занимает четвертое место с 16 очками. Лидирует в таблице «Реал Мадрид» (21 очко).

В следующем туре команда Семионе примет на своём поле «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт восьмого октября.

Испания - Примера . 8-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Кадис
Кадис
0:1 Пирес – 12'     0:2 Марти – 27'     1:2 Корреа – 32'     2:2 Молина – 46'     3:2 Корреа – 66'    

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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