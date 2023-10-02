Тодибо: в детстве меня сбила машина, пробыл в коме. Сказали, не буду ходить

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо рассказал, как мог не стать футболистом из-за травм, полученных в детстве в результате ДТП.

«Меня сбила машина, когда шёл на дзюдо со своей старшей сестрой. Пробыл в коме три-четыре дня. Когда пришёл в себя, спросил хирурга, смогу ли снова играть в футбол. Он сказал: «Нет».

Поскольку я не играл в «Барселоне», люди говорили, что я потерпел неудачу. Научился на своей неудаче. Предпочитаю, чтобы моя история была такой, а не радужной.

В «Ницце» я почувствовал уверенность и любовь. Было ясно, что наконец-то смогу проявить себя и играть в свой футбол. Много общаюсь с Лилианом Тюрамом. Его я уважаю», — приводит слова защитника RMC Sport.

Начиная с сезона-2021/2022 молодой игрок стал одной из незаменимых частей для команды с юга Франции. В минувшем сезоне защитник выступил в 46 матчах за клуб во всех турнирах, в том числе поучаствовал в походе команды до четвертьфинала Лиги конференций.