Войцех Щенсны об игре с «Аталантой»: ничья — это потеря двух очков, но это справедливо

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал ничью с «Аталантой» (0:0) в семьмом туре чемпионата Италии.

«Мы всегда играем на три очка, ничья — это потеря двух очков, но, в конце концов, это справедливо, по тайму на каждую сторону против очень, очень сильной команды. В определенный момент мы поняли, что не должны проигрывать, как это произошло в «Сассуоло», и мы работали над тем, чтобы добиться ничьей — иногда приходится смириться с тем, что ты выкладываешься по полной и не можешь победить.

Сейв? Это было напрашивающимся — после «Сассуоло», когда ты совершаешь ошибки, ты принимаешь их, а затем работаешь над улучшением. До сих пор мы провели несколько очень хороших матчей, а также несколько более сложных, мы продолжаем работать над тем, чтобы расти и выступать на максимуме своих возможностей, сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу», — приводит слова Щенсны официальный сайт «Ювентуса».

После семи туров Серии А «Ювентус» занимает четвертое место с 14 очками. «Аталанта» расположилась на пятой строчке (13 очков).