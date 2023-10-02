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Давид Алаба не сыграет в матче Лиги чемпионов с «Наполи» из-за повреждения

Защитник Давид Алаба не полетит с «Реалом» Мадрид на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» из-за повреждения, сообщает Marca.

По информации источника, вчера «Королевский клуб» объявил состав команды на еврокубковый матч, в котором не оказалось 31-летнего австрийца.

Главный тренер Карло Анчелотти вызвал из «Кастильи» 21-летнего защитника Альваро Каррильо. Он был в заявке на матч с «Жироной», а также отправится с командой в Неаполь.

Сейчас у «Реала» травмированы вратарь Тибо Куртуа и Эдер Милитао, которые выбыли на долгий срок, а также рецидив случился у новичка Арды Гюлера, выбывшего на три месяца.

В нынешнем сезоне Алаба провёл восемь матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

После первого тура Лиги чемпионов «Реал» занимает второе место с тремя очками. Лидирует в таблице «Наполи» (три очка).

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