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Раджа Найнгголан: в «Интере» на меня лили дерьмо все — от клуба до фанатов

Раджа Найнгголан: в «Интере» на меня лили дерьмо все — от клуба до фанатов
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Бывший полузащитник сборной Бельгии Раджа Найнгголан поделился воспоминаниями о выступлениях за «Рому» и «Интер».

«Рома» изменила мою жизнь. Там было всё, что хотел для счастья. Сильная команда, хорошая зарплата, фаны меня обожали, город, в котором мог развлекаться, как хотел. Меня никто не обижал, позволяли делать за пределами поля всё, что пожелаю, но при условии, что должен выкладываться по полной в матчах. Нашёл своё место в «Роме».

Затем перешёл в «Интер». Там на меня лили дерьмо все – от клуба до фанатов. Чувствовал себя некомфортно», — приводит слова игрока FcInterNews.it.

За время своего пребывания в Италии Найнгголан провёл 367 матчей в Серии А, выступая за «Кальяри», «Рому» и «Интер». Он забил 48 голов и отдал 35 результативных передач. Последним клубом игрока был СПАЛ, контракт с которым истёк летом 2023 года.

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