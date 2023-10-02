Моуринью — о Лукаку: Ромелу есть Ромелу, он забивает везде, куда бы он ни пошёл

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о реализации моментов, которую демонстрирует нападающий римлян Ромелу Лукаку.

В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец сыграл пять матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.

«Я думал, что буду отвечать и за голы, которые не забивает Лукаку. По крайней мере, в этом меня нельзя обвинить, потому что Ромелу продолжает забивать. Он забивает здесь, он забивал в «Манчестер Юнайтед», он забивал в «Интере» – он забивает везде, куда бы он ни пошёл. Ромелу есть Ромелу, и, к счастью, я не тот тренер, который способен разрушить то, в чём он хорош», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

Лукаку перешёл в «Рому» из «Челси» в августе 2023 года на правах аренды до конца сезона. Transfermarkt оценивает нападающего в € 40 млн.

После семи туров чемпионата Италии «Рома» занимает 12 место с восемью очками. Лидирует в таблице «Интер» (18 очков).