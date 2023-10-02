Дьяков о поражении «Спартака»: одни владели мячом, другие выбегали в контратаку и забивали

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков высказался о поражении московского «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» (0:4) в 10-м туре чемпионата России.
«Я не думаю, что тут может идти речь о недооценке, потому что «Крылья» идут вверху турнирной таблицы. Просто это матч, аналогичный игре «Оренбург» — «Зенит», где одни владели мячом, другие выбегали в контратаку и забивали. Сегодня было то же самое, и в первом тайме два раза выбежали и два раза забили. Поэтому трудно отыгрываться со счёта 0:2, и «Крылья Советов» сели в оборону и отдали мяч», — приводит слова Дьякова Vprognoze.
После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место с 16 очками. «Крылья» расположились на второй строчке (21 очко), а лидирует в чемпионате «Краснодар» (24 очка).
В следующем туре «Спартак» на своём поле примет ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк-Арене» пройдёт 8 октября.
- 2 октября 2023
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