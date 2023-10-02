Лерой Зане установил рекорд сезона в Бундеслиге

Вингер «Баварии» Лерой Зане провёл полный матч с «РБ Лейпциг» (2:2) в 6-м туре Бундеслиги и установил рекорд сезона по количеству обводок в одной игре.

В его активе гол и 10 удачных обводок – пока это рекорд сезона в чемпионате Германии. Всего он предпринял 16 попыток обойти соперников в этой встрече. Другие игроки делали не более трёх удачных обводок в этой игре.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Зане принял участие в шести матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Завтра, 3 октября, «Бавария» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет в гостях с «Копенгагеном».