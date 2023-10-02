Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Спартака» в 10-м туре РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался о поражении московского «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» (0:4) в 10-м туре чемпионата России.

«Надо сказать, что «Крылья» хорошо играют. Они лидеры по забитым голам в чемпионате России. Могут быть индивидуальные ошибки, но пропускать четыре… В любом случае провалил «Спартак» игру в обороне. Какие-то моменты были, но сказать, что они наиграли на гол, наверное, нельзя», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место с 16 очками (пять побед, одна ничья и четыре поражения). «Крыльям» расположились на второй строчке (21 очко), а лидирует в чемпионате «Краснодар» (24 очка).

В следующем туре «Спартак» на своём поле примет ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк-Арене» пройдёт 8 октября. «Крылья» в этот же день сыграют в гостях с «Пари НН».