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Первак высказался о кандидатурах Карпина и Черчесова на пост главного тренера «Спартака»

Первак высказался о кандидатурах Карпина и Черчесова на пост главного тренера «Спартака»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал, кто будет лучшей заменой для Гильермо Абаскаля в «Спартаке»: Валерий Карпин или Станислав Черчесов.

Первый специалист сейчас возглавляет «Ростов», а второй находится без работы.

«Мне нравится, как работает Карпин. В «Ростове» он вырос как тренер. Вопрос в том, как поведет себя руководство. Чтобы Карпин вернулся, «Спартаку» нужен квалифицированный спортивный и генеральный директор. Валерий Георгиевич – своенравный человек, но под него должны быть подобраны сильные кадры. Кто сейчас принимает решения в «Спартаке»? Люди, которые не понимают в футболе и не ходят на стадион?

Руководство «Спартака» начало консультации с европейскими агентами по поиску нового главного тренера? Это все бред. «Спартак» – большое предприятие. Все должны думать только об одном: только вперед! А когда чувствуется, что полный разлад… Все говорит об очень посредственной работе спортивного директора. Куплены непонятные футболисты. Лишь бы потратить деньги. Нужно усилять совсем не те линии. В «Спартаке» хромает опорная зона и защита», — приводит слова Первака «Спорт День За Днём».

Вчера, первого октября, красно-белые проиграли «Крыльям Советов» со счётом 0:4 в матче десятого тура чемпионата России.

После десяти туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место с 16 очками (пять побед, одна ничья и четыре поражения). «Крыльям» расположились на второй строчке (21 очко), а лидирует в чемпионате «Краснодар» (24 очка).

В следующем туре«Спартак» на своём поле примет ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк-Арене» пройдёт восьмого октября. А «Крылья» сыграют в гостях с «Пари НН».

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