Горшков: «Спартак» — гранд нашего футбола. На кого ни посмотришь — все мастера

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, как команда готовилась к игре и настраивалась на «Спартак».
Вчера, 1 октября, самарцы обыграли на своём поле «Спартак» со счётом 4:0 в 10-м туре чемпионата России.
«Настраивались максимально. «Спартак» — гранд нашего футбола. У них на кого ни посмотришь — все исполнители и мастера. С ними в любой форме и состоянии всегда опасно играть. Мы хорошо готовимся к любой команде. Нам показывают много нюансов и мелочей — тактики и теории. Мы ко всему готовимся. Слава богу, что всё так сложилось», — рассказал Горшков в беседе корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.
После 10 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место с 21 очком. «Спартак» расположился на седьмом месте (16 очков), а лидирует в таблице «Краснодар» (24 очка).
В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Пари НН».
- 2 октября 2023
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