Советник Салаха в рамках исследования Гарвардской школы бизнеса рассказал о доходах игрока

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах зарабатывает не менее € 1 млн еженедельно. Об этом рассказал советник и юрист игрока Рами Аббас. Эта сумма включает не только зарплату в клубе, но и доходы от коммерческих сделок, сообщает The Guardian.

Аббас рассказал об этом в рамках исследования Гарвардской школы бизнеса. Рами и Мохамед согласились, чтобы их слова цитировались таким образом, словно они были сказаны во время переговоров о контракте.

«Я положительно относился к переговорам с самого начала, но теперь, когда Рами сказал мне, что наши условия были отклонены, я вижу вещи иначе. Я чувствую, что клуб хочет, чтобы я остался, и я хочу остаться, но заключить соглашение непросто», – сказал Салах.

«Если мы найдём способ убедить «Ливерпуль» выплачивать просимую зарплату и если Мохамед будет выступать на уровне, которого он достиг в прошлые сезоны, то мы ожидаем, что общая сумма, которую будет получать Мохамед, составит где-то от € 54 до 62 млн в год», – добавил Аббас.

Сколько платит Салаху «Ливерпуль», в исследовании не уточняется. Отмечается, что, по информации от источников в клубе, большую часть своих доходов игрок получает благодаря сотрудничеству с adidas, Bank of Alexandria в Египте, PepsiCo, Gucci и брендом недвижимости Mountain View.