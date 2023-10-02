Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп назвал главную проблему «Ливерпуля» на данный момент

Юрген Клопп назвал главную проблему «Ливерпуля» на данный момент
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о повреждении Коди Гакпо в матче с «Тоттенхэмом» (1:2) в АПЛ, назвав его своей главной проблемой.

«Гакпо хромает с бандажом на ноге. Честно говоря, это моя самая большая проблема сейчас. Мы потеряли двух игроков из-за красных карточек и, возможно, третьего из-за травмы. Всё очень плохо.

Коди забил гол, но после этого удара ещё больше почувствовал дискомфорт. Он травмировался из-за фола перед этим», — приводит слова Клоппа The Athletic.

Отметим, что «шпоры» после семи матчей в АПЛ находятся на второй строчке с 17 очками, а «Ливерпуль» после семи туров располагается на четвёртой строчке с 16 очками.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Брайтоном».

Англия - Премьер-лига . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Мин – 36'     1:1 Гакпо – 45+4'     2:1 Матип – 90+6'    
Удаления: нет / Джонс – 26', Жота – 69'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android