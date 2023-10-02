Юрген Клопп назвал главную проблему «Ливерпуля» на данный момент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о повреждении Коди Гакпо в матче с «Тоттенхэмом» (1:2) в АПЛ, назвав его своей главной проблемой.
«Гакпо хромает с бандажом на ноге. Честно говоря, это моя самая большая проблема сейчас. Мы потеряли двух игроков из-за красных карточек и, возможно, третьего из-за травмы. Всё очень плохо.
Коди забил гол, но после этого удара ещё больше почувствовал дискомфорт. Он травмировался из-за фола перед этим», — приводит слова Клоппа The Athletic.
Отметим, что «шпоры» после семи матчей в АПЛ находятся на второй строчке с 17 очками, а «Ливерпуль» после семи туров располагается на четвёртой строчке с 16 очками.
В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Брайтоном».
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