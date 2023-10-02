Полузащитник «Лацио» Луис Альберто продлит контракт с клубом до 2027 года

В скором времени будет официально объявлено о том, что игрок «Лацио» Луис Альберто продлит контракт с клубом до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, 31-летний полузащитник будет получать заработную плату в размере € 4 млн в год. Также новое трудовое соглашение игрока с клубом предусматривает опцию его продления ещё на один год.

Напомним, Альберто перешёл в «Лацио» из «Ливерпуля» в 2016 году. За это время испанский футболист принял участие в 271 матче во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 70 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.