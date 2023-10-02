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Фомин — о возвращении в состав «Динамо»: было комфортно, но жаль, что не удалось забить

Фомин — о возвращении в состав «Динамо»: было комфортно, но жаль, что не удалось забить
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что рад отыграть полноценный матч после возвращения в состав.

«Тяжёлая игра, как и все матчи в Грозном. Думаю, сама ничья закономерная — моменты были и у нас, и у «Ахмата». Поэтому набираем одно очко, идём дальше, впереди не менее сложные игры. Надо подтянуть те моменты, из‑за которых не получилось выиграть. Как себя чувствую? Целую неделю полноценно тренировался, нормально себя чувствовал. Конечно, не прямо супероптимально…

Но в целом выдержал и комфортно было по ходу игры. Жаль, что не получилось забить, когда попал в штангу перед перерывом. Конечно, надо забивать в таких моментах, есть такое, что не везёт чуть‑чуть. И у меня, и у всей команды. Лично у меня это уже второе попадание в каркас в этом сезоне. Что тут делать? Надо работать, исправлять. Такой период только через тренировки и работу можно переламывать и заслужить эту удачу», — приводит слова Фомина «Матч ТВ».

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