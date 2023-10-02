Автор дубля в ворота «Спартака» Горшков: такие мячи мы забивали вместе с Зиной в «Крыльях»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, о чём говорил с экс-одноклубником Антоном Зиньковским после матча со «Спартаком» (4:0). Напомним, ранее футболисты вместе выступали за «Крылья Советов», а потом Зиньковский перешёл в «Спартак».

«Пообщались тепло с Зиной, обнялись. Перекинулись парой фраз, что-то вспомнили. Первый гол — такие мячи мы забивали вместе с Зиной в «Крыльях». Сейчас так же действуем с Салтыковым. Этот момент обсудили. Улыбнулись и пожелали друг другу удачи», — рассказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 10 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место с 21 очком. «Спартак» расположился на седьмом месте (16 очков), а лидирует в таблице «Краснодар» (24 очка). В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Пари НН».

Юрий Горшков — герой матча «Крылья Советов» — «Спартак». Интервью: