Колосков: Абаскаль ошибся с заменами, это тренерское поражение

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (4:0).

«По первому тайму не складывалось ощущения, что игра закончится разгромом «Спартака». Казалось, что во второй половине красно-белые смогут выправить ситуацию, реализовать свои моменты. Но Абаскаль ошибся с заменами — убрал игроков, которые приносили большую пользу. Поэтому это поражение можно назвать тренерским. Что касается «Крыльев Советов», то за их игрой действительно приятно наблюдать. В этом матче они прекрасно отыграли, что и привело к такому результату. Они заслуженно находятся вверху турнирной таблицы», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков. «Крылья Советов» с 21 баллом находятся на втором месте.