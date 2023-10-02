Губернатор Самарской области: у «Крыльев» нет потолка. Готовы взлететь на высокие орбиты

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался об успехе местного футбольного клуба «Крылья Советов».

«За «Крылья» интересно болеть, потому что команда очень непредсказуема. Я уверен, эта команда готова для решения любых задач. Ещё раз подчеркну: у «Крыльев» нет потолка. Потому что они крылья. Они готовы взлететь на самые высокие орбиты. Я рассчитываю, что так и будет. Коллектив сложился: у нас есть замечательный тренер, замечательные парни, которые вчера показывали не только мастерство, но и самоотверженность. Будем болеть за команду и находиться рядом. Я уверен, что команда будет показывать те результаты, на которые она способна.

Перспективы команды? Наверное, нужно вспомнить слова тренера Игоря Витальевича Осинькина. Я думаю, что всем клубам РПЛ нужно озаботиться тем, чтобы побыстрее нам отдать те самые пресловутые 33 очка. Вот тогда всем остальным, может быть, будет чуть легче. Но 33 очка нам нужно набрать как можно быстрее. Может быть, всем остальным клубам РПЛ будет как-то больше везти. Но до этого — у них шансов нет (смеётся)», — сказал Азаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.