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Хави рассказал о лучшем матче «Барселоны» под его руководством

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о лучшем матче, который провёл каталонский клуб под его руководством.

«Победа в Суперкубке в матче с «Реалом». Это был наш первый титул, который мы выиграли в игре с Мадридом. Тот матч идеально отражает нашу игровую идею», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» обыграла мадридский «Реал» в Суперкубке Испании со счётом 3:1. В составе каталонцев в той встрече отличились Гави, Роберт Левандовски и Педри. Единственный гол «сливочных» забил Карим Бензема.

После восьми туров нынешнего сезона чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 20 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на одно очко.

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